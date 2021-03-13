МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Клеточный иммунитет является важнейшим звеном в защите от инфекций, рассказал в беседе с kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Диетолог дала совет, как следить за фигурой после COVID-19

По его словам, при различных инфекционных заболеваниях вклад клеточного и гуморального иммунитета, то есть антител, в защиту организма различается. При некоторых болезнях преимущественное значение имеет клеточная составляющая иммунной системы, то есть Т-лимфоциты. Например, при заражениях внутриклеточными простейшими, туберкулезом, опоясывающим лишаем. В других же случаях более весомую роль в борьбе с инфекцией играют антитела. Вакцины также различаются по особенностям вызываемого ими иммунитета.

По словам Крючкова, пока сложно сказать, как обстоит дело в случае с COVID-19, и нужны дополнительные исследования. Установлено, что даже у переболевших без симптомов есть определенные виды иммунных Т-клеток. Но в какой степени и как долго они будут давать защиту от заболевания, пока неизвестно.

Ранее ученые из Сингапура, Франции и Великобритании изучили образцы крови пациентов, бессимптомно перенесших COVID-19. Титры антител у них были намного ниже, чем у больных с симптомами, вплоть до околонулевых значений. Однако оказалось, что у всех без исключения участников исследования после встречи с коронавирусом возник Т-клеточный иммунитет. Поэтому можно предположить, что даже бессимптомно переболевшие не окажутся совсем уж беззащитными при новом столкновении с инфекцией.

Комментируя эти результаты, Крючков пояснил, что пока еще предстоит выяснить, у какого процента людей одно лишь это звено иммунитета будет обладать защитными свойствами.

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