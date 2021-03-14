МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 10 083, до 4 390 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 10 083 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 266 (12,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 390 608 случаев.

Темп прироста составляет 0,23%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1905, Санкт-Петербурге — 937, Подмосковье — 605.

Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 4, Ненецком автономном округе — 3, Еврейской автономной области — 3.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва — 0,03%, 3. Сахалинская область — 0,04%", — говорится в сообщении. "Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва — 0,03%, 3. Сахалинская область — 0,04%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 9232 человек после COVID-19, за все время — 3 995 129. В частности, в Москве — 1110, в Санкт-Петербурге — 841, в Нижегородской области — 415.

За сутки в РФ подтверждены 395 смертей с COVID-19, за все время — 92 090. В частности, в Москве — 55, в Санкт-Петербурге — 37, в Воронежской области — 22.