МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине, показало исследование сервиса "Работа.ру", имеющееся в распоряжении РИА Новости. Россиян интересует удаленная работа в иностранной фирме, но без переезда

В исследовании приняли участие более 5,5 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России. Оно проходило в марте 2021 года. В целом 46% россиян отметили, что довольны текущей работой.

"Наибольшая доля довольных сотрудников работают в сфере IT — 60%. Также удовлетворение текущим местом указали более половины (52%) опрошенных работников ресторанов и кафе. На третьем месте по количеству довольных работников оказалась область медицины — там довольны 50% респондентов", — рассказал сервис.

Кроме того, по 49% опрошенных сказали, что их устраивает работа в строительстве, в сфере банков и инвестиций, а также в области образования. В сфере маркетинга и рекламы работой довольны 48% опрошенных, а в производстве и промышленности — 45%.

А вот тройку отраслей с наименьшим числом довольных работников открывает сфера охраны, где работой довольны 43% сотрудников. В области транспорта работой удовлетворены 41% опрошенных, а в сфере торговли — всего 39%.

Сервис выяснил, чем именно чаще всего недовольны сотрудники российских компаний. Большинство (77%) не устраивает размер зарплаты. Треть респондентов указали, что им не нравятся условия труда, а четверть хотели бы изменить отношение начальника к своей работе. Графиком недовольны 22% сотрудников, местоположением работы — 19%, а 5% опрошенных хотели бы изменить отношение коллектива к себе.