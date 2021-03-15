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Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 9 437
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Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 9 437, до 4 400 045, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние... ПРАЙМ, 15.03.2021
пандемия коронавируса, россия, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 9 437, до 4 400 045, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 437 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1077 (11,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1353, Санкт-Петербурге — 933, Подмосковье — 627.
За сутки из регионов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах.
Число выздоровевших после COVID-19 в России превысило 4 миллиона.
Подтверждены 404 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 92 494.