МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 9 437, до 4 400 045, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 437 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1077 (11,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1353, Санкт-Петербурге — 933, Подмосковье — 627. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

За сутки из регионов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Число выздоровевших после COVID-19 в России превысило 4 миллиона.

Подтверждены 404 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 92 494.