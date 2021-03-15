МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Около четверти россиян (23%), которые занимаются поисками работы, уверены, что после ухода со старого места им придется искать новое менее чем через неделю, так как они начнут испытывать финансовые трудности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter. Россиянам назвали максимальную стоимость дня на больничном

20% опрошенных полагают, что им хватит денег на две недели. Финансовые трудности в течение 1,5 месяцев не будут испытывать 15%, еще 11% — в течение трех месяцев, 4% — в течение полугода. Из-за отсутствия работы лишь 3% участников исследования не будут испытывать затруднения с деньгами.

Отмечается, что большинство участников опроса отметили, что испытывали финансовые трудности при поиске работы. Для 39% опрошенных они оказались серьезными, 44% сказали, что справляются, а еще 10% сочли осложнения незаметными. Чтобы разобраться с затруднениями 23% респондентов были вынуждены взять в долг у родителей после ухода с последнего места работы, 16% брали взаймы у друзей или родственников, 11% пришлось брать кредит в банке. В долги не влезали 59%.

Как показали результаты исследования, большинство россиян (56%), которые не испытывали финансовых трудностей при потере работы, имеют сбережения. 36% помогла помощь от семьи и родственников, 22% опрошенных отметили, что им была выплачена большая компенсация, а 13% временно работаю на фрилансе. В опросе приняли участие 5,5 тысяч россиян, которые ищут работу.