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Названа дата слушаний в суде в Лондоне по экстрадиции Тинькова в США
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Вестминстерский магистратский суд в Лондоне 19-20 июля проведет слушания по делу об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Соответствующее решение было принято в... ПРАЙМ, 15.03.2021
тинькофф, сша, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛОНДОН, 15 мар — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне 19-20 июля проведет слушания по делу об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Соответствующее решение было принято в понедельник после административных слушаний по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокаты Тинькова попросили у судьи дополнительное время на вынесение решения экспертов, касающегося состояния его здоровья. По словам юристов, бизнесмену требуется длительное время на восстановление после трансплантации костного мозга и пройденного лечения. Недостаточное восстановление может нести серьезные риски при физической экстрадиции, отметил адвокат бизнесмена.
Ожидается, что эксперты к 7 июня вынесут свое решение, после чего состоятся слушания по делу.