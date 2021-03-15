ЛОНДОН, 15 мар — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне 19-20 июля проведет слушания по делу об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Соответствующее решение было принято в понедельник после административных слушаний по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

Адвокаты Тинькова попросили у судьи дополнительное время на вынесение решения экспертов, касающегося состояния его здоровья. По словам юристов, бизнесмену требуется длительное время на восстановление после трансплантации костного мозга и пройденного лечения. Недостаточное восстановление может нести серьезные риски при физической экстрадиции, отметил адвокат бизнесмена.

Ожидается, что эксперты к 7 июня вынесут свое решение, после чего состоятся слушания по делу.