2021-03-15T17:18:40+03:00
2021-03-15T17:18:40+03:00
2021-03-15T17:18:40+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210315/833239010.html
В Минздраве допустили запуск процессов старения из-за коронавируса
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического... ПРАЙМ, 15.03.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83255/87/832558700.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83255/87/832558700.jpg
https://1prime.ru/images/83255/86/832558699.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83255/86/832558699.jpg
https://1prime.ru/images/83255/86/832558687.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83255/86/832558687.jpg
https://1prime.ru/society/20210313/833226181.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
"Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", — сказала Ткачева на VI международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".
Она отметила, что помимо основных симптомов коронавирусной инфекции – лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий, он должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре.