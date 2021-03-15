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Франция приостанавливает использование вакцины AstraZeneca
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Франция приостанавливает использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca до вторника, заявил французский президент Эммануэль Макрон. "Европейский регулятор EMA... ПРАЙМ, 15.03.2021
astrazeneca, коронавирус, вакцина, франция, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 15 мар – ПРАЙМ. Франция приостанавливает использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca до вторника, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Европейский регулятор EMA завтра после обеда даст свое мнение по поводу использования этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения вместе с санитарными властями старны и также в соответствии с европейской политикой было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьером-министром Испании Педро Санчесом.
Французский лидер отметил, что использование вакцины AstraZeneca приостановлено во Франции до вторника — момента, когда ЕМА вынесет свое решение по этому поводу.
Ранее в понедельник сообщалось, что Германия в качестве меры предосторожности приостанавливает использование вакцины AstraZeneca. Использование вакцины этой компании прекращено еще в ряде европейских стран — Австрии, Эстонии, Литве, Люксембурге, Латвии, Дании, Норвегии, Исландии, Нидерландах, Болгарии, Румынии.