ПАРИЖ, 15 мар – ПРАЙМ. Франция приостанавливает использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca до вторника, заявил французский президент Эммануэль Макрон. В ВОЗ оценят безопасность вакцины AstraZeneca

"Европейский регулятор EMA завтра после обеда даст свое мнение по поводу использования этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения вместе с санитарными властями старны и также в соответствии с европейской политикой было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьером-министром Испании Педро Санчесом.

Французский лидер отметил, что использование вакцины AstraZeneca приостановлено во Франции до вторника — момента, когда ЕМА вынесет свое решение по этому поводу.

Ранее в понедельник сообщалось, что Германия в качестве меры предосторожности приостанавливает использование вакцины AstraZeneca. Использование вакцины этой компании прекращено еще в ряде европейских стран — Австрии, Эстонии, Литве, Люксембурге, Латвии, Дании, Норвегии, Исландии, Нидерландах, Болгарии, Румынии.