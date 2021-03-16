МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор направил письмо руководству компании Google, потребовав снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма "РЖЕВ. 500 дней в огне", наложенные YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента, сообщается на сайте службы.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма "РЖЕВ. 500 дней в огне", наложенные видеохостингом YouTube под предлогом наличия в нем контента, "неприемлемого для некоторых пользователей", — говорится в сообщении. Власти поддержат производителей автокомпонентов

В письме отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

Видеозапись "РЖЕВ. 500 дней в огне" размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" на видеохостинге YouTube.