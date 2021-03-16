МОСКВА 16 мар — ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" сделал скидки на поездки из аэропорта "Шереметьево" в определённое время, сообщила компания.

"Компания запустила тариф "Счастливые часы" для поездок из аэропорта "Шереметьево". Приобрести билет со скидкой можно ежедневно в период с 20:00 до 22:30 у мобильных билетных кассиров компании в аэропорту. Найти мобильных билетных кассиров можно в зоне выдачи багажа и в общей зоне терминалов B и D", — говорится в сообщении.

Стоимость билета по тарифу "Стандарт" в вечерние часы составит 300 рублей вместо 400, по тарифу "Туда-обратно" — 650 рублей вместо 750. При этом первая поездка должна быть совершена из аэропорта "Шереметьево", а вторая — с любой станции отправления аэроэкспрессов в любой из аэропортов. Билет по тарифу "Бизнес" пассажиры смогут приобрести за 700 рублей вместо 800. Билеты действительны только в день покупки. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

"В декабре прошлого года мы впервые запустили тариф "Счастливые часы" на Внуковском направлении, и наши пассажиры высоко оценили его удобство. Поэтому мы решили ввести скидки на покупку билета в вечернее время и на Шереметьевском направлении. Москвичам это позволит с выгодой добраться из аэропорта по прилете, а гостям столицы — не только сэкономить, но и сразу спланировать обратную поездку в аэропорт с тарифом "Туда-обратно" по специальной цене", — приводит компания слова своего коммерческого директора Михаила Графчикова.

"Аэроэкспресс" напоминает, что на Внуковском направлении действует тариф "Счастливые часы", который предоставляет скидку в 200 рублей при покупке билета "Стандарт" и "Бизнес", а также 150 рублей при покупке билета "Туда-Обратно" в промежутке с 19:55 до 22:55 каждый день. Кроме того, во Внуково действует тариф "Счастливые минуты", который предоставляет скидку в 100 рублей при покупке билета "Стандарт" и "Туда-Обратно", а также 200 рублей при покупке билета "Бизнес" в самом конце и самом начале каждого часа с 7:00 до 19:20 часов.