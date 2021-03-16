МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ещё 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба правительства России.

"Ещё 2,7 миллиарда рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

Отмечается, что речь идёт о пациентах, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечащихся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения, все препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, уточнили в пресс-службе.

Добавляется, что ранее на эти цели было направлено более 10,7 миллиарда рублей.