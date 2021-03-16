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Правительство выделит средства на бесплатные лекарства для больных COVID
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. Ещё 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба правительства... ПРАЙМ, 16.03.2021
россия, правительство, средства, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ещё 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба правительства России.
"Ещё 2,7 миллиарда рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о пациентах, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечащихся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения, все препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, уточнили в пресс-службе.
Добавляется, что ранее на эти цели было направлено более 10,7 миллиарда рублей.