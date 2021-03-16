МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ряд стран ЕС приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это произошло после многочисленных сообщений об осложнениях у вакцинированных. Впрочем, страны Восточной Европы и ряд западных государств сохраняют по поводу этой вакцины оптимизм. В ВОЗ оценят безопасность вакцины AstraZeneca

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА ПРИОСТАНОВИЛА ВАКЦИНАЦИЮ ASTRAZENECA

На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ранее вакцина была разрешена EMA к применению в Евросоюзе.

Ряд европейских стран приостановили использование этой вакцины – в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Дания, Исландия, Болгария, Кипр, а также Норвегия. В понедельник за ними последовали Италия, Франция, Германия, Испания, во вторник — Швеция, Латвия, Португалия, Словения.

Вакцина AstraZeneca производится одноименной англо-шведской компанией, основанной в 1912 году.

"Решение является мерой предосторожности", — заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции. Он добавил, что "важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не выяснит, могут ли эти события быть связаны с вакцинацией".

Латвия приостановила применение AstraZeneca на две недели – до выяснения выяснения ее влияния на здоровье пациентов, сказано в сообщении Госагентства лекарств республики.

"Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Решение основано на сообщениях об отдельных случаях тромбоэмболии, наступившей у разных пациентов спустя некоторое время после вакцинации, однако все еще нет никаких доказательств, что случаи тромбообразования вызваны именно вакцинацией", — сказано в сообщении.

Национальное управление по лекарственным препаратам и продуктам здравоохранения (Infarmed) Португалии также приостановила применение вакцины, сообщает газета "Публику". Такое решение было принято после двух случаев побочной реакции на препарат.

Гендиректор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини заявил, что в Италии зарегистрированы восемь подозрительных случаев смерти после применения вакцины AstraZeneca, а также четыре тяжелых происшествия. "Некоторые из них произошли много дней спустя после прививки", — оговорился он.

"Из-за многочисленных сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов еще раз пересмотреть все детали. Она обнаружила, что профессиональных возражений по поводу продолжения вакцинации не было. Тем не менее в качестве меры предосторожности временно приостановим вакцинацию AstrаZeneca. По крайней мере, до окончательного решения (агентства по лекарствам ЕС) ЕМА", — заявил министр здравоохранения Словении Янез Поклукар.

Он уточнил, что до решения ЕМА все граждане Словении, кто должен был получить эту вакцину, получат другой препарат для иммунизации.

Аналогичное решение приняли на Кипре.

"В ожидании заключения комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств, который расследует ряд случаев образования тромбов у людей, получивших вакцину AstraZeneca в странах ЕС, сегодня было принято решение временно отложить применение AstraZeneca для вакцинация до четверга, 18 марта", — сообщил минздрав Кипра. В Европе сочли ошибочной стратегию вакцинации

WMA КРИТИКУЕТ

В то же время председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери раскритиковал такие решения.

"То, что у людей возникают тромбозы и легочные эмболии, не обязательно имеет отношение к вакцине", — заявил Монтгомери медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Он отметил, что известные ему международные исследования показывают примерно одинаковую частоту тромбозов в группе с плацебо и в группе с вакциной.

Кроме того, он выразил опасение, что в свете данных событий отношение к вакцине среди населения может быть подпорчено. "К сожалению, эта на самом деле хорошая и эффективная вакцина вследствие потока информации о ней и приостановки использования вакцины во многих странах не сразу получит высокое признание среди населения", — сказал Монтгомери.

Однако глава WMA назвал правильным, что национальные власти проверяют подозрительные случаи на предмет тяжелых побочных реакций. При этом он подчеркнул, что подход временного отказа от препарата AstraZeneca оправдан не во всех странах.

Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил, что EMA должно принять принципиальное решение для всей Европы о дальнейшем подходе к вакцине AstraZeneca.

"Вакцинация работает, это хорошая новость. Сейчас появились сомнения из-за дискуссий об отдельных побочных явлениях, в случае с которыми мы не знаем, есть ли вообще связь с вакцинацией. Это нужно проверить, и, на мой взгляд, лучше всего на европейском уровне", — сказал Аншобер в эфире телеканала Puls 24.

В Австрии накануне по этому вопросу прошло заседание нацкомиссии по вакцинации, по итогам которой эксперты рекомендовали продолжить применение вакцины AstraZeneca в республике до соответствующего решения EMA. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что в стране ещё не фиксировали случаев смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca. Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину "Спутник V"

КИРГИЗИЯ, ВЕНЕСУЭЛА И ЯПОНИЯ ЗАСОМНЕВАЛИСЬ

Проблемы AstraZeneca в европейских странах получили резонанс и за пределами ЕС – ряд стран приостановили поставки этой вакцины либо ее применение.

Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев сообщил во вторник, что страна приостановила договоренности о поставках вакцины. Ранее сообщалось, что в рамках программы COVAX в Киргизию планируется поставить более 500 тысяч доз вакцины.

"Мы полностью не отказались от этой вакцины, но обсуждали ситуацию с ней в Европе, поэтому приостановили… Сейчас параллельно идут переговоры с COVAX насчет других вакцин. Мы должны в первую очередь думать о безопасности своих граждан", — цитирует слова министра Sputnik Киргизия.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Каракас не одобрит применение вакцины AstraZeneca из-за осложнений, которые ассоциируются с этим препаратом.

А премьер Японии Ёсихидэ Суга заявил журналистам, что решение по AstraZeneca будет принято после сбора и анализа информации.

Япония подписала контакт с AstraZeneca на поставку 120 миллионов доз на 60 миллионов человек. Как планировалось, примерно 30 миллионов доз ввезут в Японию в виде препарата, а затем разольют по ампулам. Остальные 90 миллионов доз произведут в японском городе Кобе.

Компания AstraZeneca 5 февраля подала заявку на сертификацию в Японии. Сейчас минздрав проводит исследования. В то же время в Японии уже началась расфасовка вакцины по ампулам японской компанией Daiichi Sankyo Co., Ltd. Ранее сообщалось, что как только вакцина будет одобрена, начнется ее применение в Японии. У вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект

ДРУГИЕ СТРАНЫ ПРОДОЛЖАЮТ ВАКЦИНАЦИЮ

Впрочем, не все страны отреагировали на новости об AstraZeneca так пессимистично – Восточная Европа вакцинацию продолжает.

Эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Молдавии Лаура Цуркан сообщила, что побочные реакции на прививку AstraZeneca с начала вакцинации в Молдавии отмечены у 2,2% людей.

"Международные организации подтверждают, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной, она продолжает применяться в Европе, случаев смерти или тяжелых побочных реакций не выявлено. Минздрав Молдавии ждет заключения Европейского агентства лекарственных средств", — заявила глава Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Молдавии Нинель Ревенко.

Премьер Сербии Ана Брнабич после заседания кризисного штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями призвала граждан не сомневаться и вакцинироваться AstraZeneca.

"У нас все еще есть запас AstraZeneca, которая является отличной, фантастической вакциной. К сожалению, из-за негативной кампании наши люди раздумывают, принимать ли эту вакцину или нет. Она быстро вырабатывает антитела, быстро защищает, ревакцинация происходит после 12 недель", — заявила глава правительства на брифинге.

Украина пока не планирует приостанавливать вакцинацию индийской вакциной AstraZeneca Covishield, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. При этом ранее Ляшко заявил, что у него выявили коронавирус на 13-й день после прививки AstraZeneca Covishield, произведенной в Индии. Он сказал, что считает вакцину эффективной, так как иммунитет формируется только на 21-й день.

В Индии, Египте, Таиланде, Мексике поставки вакцины и сама вакцинация продолжаются. А США, у которых был контракт с AstraZeneca на поставку 100 тысяч доз вакцины, подписала новый – еще на 500 тысяч.