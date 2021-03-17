МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россияне с июня прошлого года резко повысили свои ожидания по зарплате и хотят получать 107 тысяч рублей в месяц, что на 44% больше, чем жители страны хотели получать в июне 2020 года, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости. О снижении зарплаты на удаленке сообщили 27,9% россиян

При этом инфляция по итогам 2020 года в России составила 4,9%.

"В среднем респонденты хотели бы получать 107 тысяч рублей каждый месяц. Зарплатные ожидания жителей России выросли на 44% — в июне 2020 года (сразу после снятия жестких ограничительных мер) в аналогичном исследовании средняя желаемая зарплата составляла 74 тысяч рублей", — говорится в отчете по итогам опроса более 4 тысяч респондентов.

Уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 118 тысяч рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 102 тысячи рублей.

"Более низкие зарплатные ожидания жителей России в период снятия ограничительных мер связаны с общей нестабильной экономической ситуацией и упадком потребительских настроений в тот момент", — считает коммерческий директор сервиса Владимир Корицкий.

По его мнению, по мере восстановления рынка и возобновления деятельности компаний, зарплатные ожидания кандидатов также начали расти.