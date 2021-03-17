МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию — "ликвидаторы пандемии коронавируса", предоставив им ряд преференций. Об этом сообщает РИА Новости. В России появятся новые льготы и выплаты для матерей

"Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)", — отмечается в письме Мишустину.

По мнению Владимира Петрова, эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии ЧАЭС.

Автор идеи подчеркнул, что пандемию коронавируса можно сравнить с крупной техногенной катастрофой — взрывом на Чернобыльской АЭС. "Тогда, после завершения ликвидационных работ, было принято решение о введении льгот для участников борьбы с радиационным заражением. Тогда статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС был присвоен более 500 тысячам гражданам СССР, которые впоследствии пользовались рядом льгот и получили набор дополнительных социальных гарантий", — напомнил зампред общественной палаты Ленобласти.

Петров считает, что сейчас приходит время задуматься о социальной поддержке тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом в России, так как борьба с инфекцией в России проходит "с определенным позитивным успехом".