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В России предлагают создать новую категорию льготников
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Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России новую категорию льготников — "ликвидаторы пандемии коронавируса"... ПРАЙМ, 17.03.2021
пандемия коронавируса, льготы, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва, 17 мар — ПРАЙМ. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России новую категорию льготников — "ликвидаторы пандемии коронавируса". Соответствующее предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Речь здесь идет о специалистах, которые принимали активное участие в борьбе с коронавирусом в России: врачах, ученых, волонтерах, сотрудниках специальных служб. По мнению Петрова, им можно предоставить право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие дополнительные социальные гарантии, по аналогии с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, названных специалистов общественник предлагает наградить отличительным знаком.