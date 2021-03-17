Москва, 17 мар — ПРАЙМ. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России новую категорию льготников — "ликвидаторы пандемии коронавируса". Соответствующее предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Речь здесь идет о специалистах, которые принимали активное участие в борьбе с коронавирусом в России: врачах, ученых, волонтерах, сотрудниках специальных служб. По мнению Петрова, им можно предоставить право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие дополнительные социальные гарантии, по аналогии с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, названных специалистов общественник предлагает наградить отличительным знаком.