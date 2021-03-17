МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Переход на четырехдневную рабочую неделю — неизбежное явление. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на мнение члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова. Он подчеркнул, что вопрос сейчас только в том, как и когда начнут проводить этот принцип. Перечислены основные налоговые вычеты для россиян в 2021 году

По мнению депутата, в России "четырехдневка" для всех станет реальностью до конца текущего десятилетия, и сам процесс этого будет запущен уже в самое ближайшее время. Вострецов подчеркнул, что это "общемировая тенденция", и избежать ее не получится.

При этом он назвал дискуссионным вопрос о последовательности действий. Например, вначале на "четырехдневку" могут перевести женщин или же только часть профессий. Так же не сразу в прошлом проходил перевод на пятидневную рабочую неделю. Основным требованием Вострецов назвал сохранение заработной платы, чтобы переход состоялся не за счет сокращения доходов граждан.

Ранее московский омбудсмен Татьяна Потяева предложила сначала ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. По ее словам, на женщин выпадает большая нагрузка, а значит, им нужно больше отдыха.

Однако, по мнению экспертов, такое решение привело бы к усугублению гендерного неравенства в российском обществе, ведь доходы женщин при подобном переходе неизбежно сократятся.

напомним. что ранее в опросе портала Superjob за четырехдневку для женщин выступили 17% мужчин и 35% женщин. Около четверти всех участников опроса были уверены, что сокращать рабочую неделю не нужно вообще, вне зависимости от пола.