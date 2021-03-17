БРЮССЕЛЬ, 17 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что "Спутник V" хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в ЕС и в этом России, возможно, потребуется помощь. Мировое сообщество разделилось по вопросу вакцины AstraZeneca

"Спутник V" — это, вероятно, хорошая вакцина. В России хорошие ученые, нет причин в этом сомневаться. Они передали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), посмотрим, будет ли она одобрена", — сказал он.

Бретон добавил, что России потребуется помощь в развертывании производства в ЕС.

"Я могу вам сказать, что, судя по всему, есть проблемы с производством (в ЕС) этой вакцины в настоящее время. Много запросов на производственные линии в Европе, но сейчас производственные линии загружены производством вакцин, которые уже были одобрены регулятором. Но я думаю, что мы можем помочь России в производстве", — сказал он.