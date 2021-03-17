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В Еврокомиссии оценили вакцину "Спутник V"
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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что "Спутник V" хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в ЕС и в этом России, возможно,... ПРАЙМ, 17.03.2021
ес, еврокомиссия, вакцина, россия, спутник v, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 17 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что "Спутник V" хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в ЕС и в этом России, возможно, потребуется помощь.
"Спутник V" — это, вероятно, хорошая вакцина. В России хорошие ученые, нет причин в этом сомневаться. Они передали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), посмотрим, будет ли она одобрена", — сказал он.
Бретон добавил, что России потребуется помощь в развертывании производства в ЕС.
"Я могу вам сказать, что, судя по всему, есть проблемы с производством (в ЕС) этой вакцины в настоящее время. Много запросов на производственные линии в Европе, но сейчас производственные линии загружены производством вакцин, которые уже были одобрены регулятором. Но я думаю, что мы можем помочь России в производстве", — сказал он.