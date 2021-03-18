МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Классическая схема обмана клиентов российских банков с отправкой им электронных писем и обещанием финансовой выгоды в обмен на сведения о карте получила развитие: злоумышленники представляются лотерейными организациями и предлагают жертве бесплатный билет. По сценарию, выигрыш должен "поступить" на карту, данные которой нужно указать на мошенническом сайте. Несколько подобных писем получил корреспондент РИА Новости. Мошенники придумали схему с "полицией" для выманивания денег у россиян

В качестве отправителя каждого из полученных сообщений была указана компания "ОАО Гослото". Ни один из крупных сайтов для поиска информации в интернете не позволил найти какие-либо сведения о ней: запрос выдает данные только о крупнейших официальных лотерейных организациях. При этом в самом тексте письма компания представилась уже другой организацией – "Русским лото", а сообщения пришли с адресов, позволяющих предположить их мошеннический характер: office@unblockit.top, office@btcbay.net и info@black-flirt.de.

"В чeсть своeго юбилeя "Русское лото" дaрит вaм бесплатный лотерейный билет! Денежные выигрыши пeрвых нeскольких тyров ― сaмые крyпные и могyт сoставлять от нескoльких десяткoв и сoтен тыcяч до нeскoльких миллиoнов рyблeй. Провeрьте билeт, чтoбы не yпустить свoй выигpыш! Пoлучить бeсплaтный билeт здесь", — говорится в тексте такого письма.

Представитель крупнейшего распространителя лотерейных билетов "Столото" рассказал РИА Новости, что в сети существует несколько тысяч мошеннических ресурсов, замаскированных под государственные лотереи. "Чтобы не стать жертвой мошенников, "Столото" рекомендуют пользователям проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях, игнорировать письма с сомнительных адресов", — предостерег собеседник агентства.

Любые сайты, где замешана передача данных, особенно финансовых, например, платежной карты, — это довольно легкая схема для мошенников, которая не требует высоких издержек и может быть разослана сразу большому количеству адресатов, пояснил агентству эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея. При этом поводы могут быть совершенно разные: юбилейный год, новый сезон лотереи, особый номер серии с красивыми цифрами и так далее — все, что звучит для человека как событие, которое может быть хоть немного значимым, внушает больше доверия.

"Основные риски — это утечка данных, потеря доступа к аккаунтам, где содержится чувствительная персональная информация или передача платежных данных мошенникам. Самая распространенная схема мошенничества — это создание фейковой страницы оплаты для выманивания данных о карте. С этой информацией мошенники могут списывать деньги с привязанного счета, как если бы это был магазин", — рассуждает эксперт.

Если вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, советует Кривошея. Если вы скачали вредоносное программное обеспечение, стоит просканировать компьютер антивирусом и устранить угрозы. Если мошенничество нацелено на выманивание информации о карте, и вы перешли на сайт, лучше закрыть его и не вводить платежных данных.