МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Классическая схема обмана клиентов российских банков с отправкой им электронных писем и обещанием финансовой выгоды в обмен на сведения о карте получила развитие: злоумышленники представляются лотерейными организациями и предлагают жертве бесплатный билет. По сценарию, выигрыш должен "поступить" на карту, данные которой нужно указать на мошенническом сайте. Несколько подобных писем получил корреспондент РИА Новости.

Мужчина говорит по телефону

Мошенники придумали схему с "полицией" для выманивания денег у россиян

В качестве отправителя каждого из полученных сообщений была указана компания "ОАО Гослото". Ни один из крупных сайтов для поиска информации в интернете не позволил найти какие-либо сведения о ней: запрос выдает данные только о крупнейших официальных лотерейных организациях. При этом в самом тексте письма компания представилась уже другой организацией – "Русским лото", а сообщения пришли с адресов, позволяющих предположить их мошеннический характер: office@unblockit.top, office@btcbay.net и info@black-flirt.de.

"В чeсть своeго юбилeя "Русское лото" дaрит вaм бесплатный лотерейный билет! Денежные выигрыши пeрвых нeскольких тyров ― сaмые крyпные и могyт сoставлять от нескoльких десяткoв и сoтен тыcяч до нeскoльких миллиoнов рyблeй. Провeрьте билeт, чтoбы не yпустить свoй выигpыш! Пoлучить бeсплaтный билeт здесь", — говорится в тексте такого письма.

Представитель крупнейшего распространителя лотерейных билетов "Столото" рассказал РИА Новости, что в сети существует несколько тысяч мошеннических ресурсов, замаскированных под государственные лотереи. "Чтобы не стать жертвой мошенников, "Столото" рекомендуют пользователям проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях, игнорировать письма с сомнительных адресов", — предостерег собеседник агентства.

Любые сайты, где замешана передача данных, особенно финансовых, например, платежной карты, — это довольно легкая схема для мошенников, которая не требует высоких издержек и может быть разослана сразу большому количеству адресатов, пояснил агентству эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея. При этом поводы могут быть совершенно разные: юбилейный год, новый сезон лотереи, особый номер серии с красивыми цифрами и так далее — все, что звучит для человека как событие, которое может быть хоть немного значимым, внушает больше доверия.

"Основные риски — это утечка данных, потеря доступа к аккаунтам, где содержится чувствительная персональная информация или передача платежных данных мошенникам. Самая распространенная схема мошенничества — это создание фейковой страницы оплаты для выманивания данных о карте. С этой информацией мошенники могут списывать деньги с привязанного счета, как если бы это был магазин", — рассуждает эксперт.

Если вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, советует Кривошея. Если вы скачали вредоносное программное обеспечение, стоит просканировать компьютер антивирусом и устранить угрозы. Если мошенничество нацелено на выманивание информации о карте, и вы перешли на сайт, лучше закрыть его и не вводить платежных данных.