МУРМАНСК, 18 мар – ПРАЙМ. Группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла к выводу, что вакцина может вызывать сильный иммунный ответ, что может спровоцировать повышенное тромбообразование при сниженном количестве лифоцитов, сообщило издание VG в четверг. В Минздраве допустили запуск процессов старения из-за коронавируса

Норвежские ученые заявляют, что обнаружили причину острой побочной реакции на вакцину AstraZeneca у некоторых пациентов. Ранее в госпиталь попали трое медработников младше 50 лет, у которых не было тяжелых заболеваний. После прививки препаратом один из них скончался, у двух других обнаружили тромбы.

"Эксперты выработали гипотезу, согласно которой вакцина вызвала неожиданную иммунную реакцию у заболевших сотрудников, а это в свою очередь спровоцировало образование тромбов и снижение уровня тромбоцитов", — сообщило издание со ссылкой на профессора Пола Андре Холме. По мнению норвежских ученых, это является наиболее вероятной причиной побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. Они утверждают, что выявили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, известную в других областях медицины, но вызванную медикаментами.

По данным издания, вакцину AstraZeneca получили уже 120 тысяч норвежцев, на сегодняшний день известно о нескольких случаях побочной реакции, Норвегия пока приостановила использование этого препарата.