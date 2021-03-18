МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Сан-Марино сообщили об ажиотажном спросе итальянцев на "Спутник V"

"Ранее сегодня власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину "Спутник V", — сообщили в фонде. РФПИ выразил благодарность правительству Мексики, таможенным органам и вооруженным силам страны за задержание поддельной партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

"Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины "Спутник V", — подчеркнули в фонде.

РФПИ заявляет, что каждая произведенная партия вакцины "Спутник V" проходит самый строгий контроль. "Каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, позволяющий РФПИ и партнерам отследить ее происхождение. Транспортировку вакцины "Спутник V" осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают самые высокие стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры", — также отмечается в релизе.

В фонде считают, что попытка поставки поддельной партии вакцины "является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники". "Спутник V" показал одинаковую эффективность у всех возрастов

"Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, направленную на дискредитацию вакцины "Спутник V" путем поставок ее подделки. РФПИ, Минздрав России и российские государственные структуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования", — заявили в фонде.

РФПИ и российские государственные органы продолжат сотрудничество с правительствами и партнерами по всему миру для совместной идентификации поддельной вакцины "Спутник V" и обеспечения безопасности цепочки поставок.

"Безопасность поставок и подлинность вакцины имеет приоритетное значение для РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. "Спутник V" поставляется только через официальные каналы, а вакцинация препаратом проводится исключительно в рамках соответствующих официальных государственных программ", — заключили в РФПИ.