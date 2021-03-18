БРЮССЕЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Эксперты ЕМА по итогам изучения данных по вакцине AstraZeneca не подтвердили, что вакцина повышает риск тромбоэмболических осложнений, сообщила на пресс-конференции в Амстердаме глава комитета фармаконадзора лекарственного регулятора ЕС по оценке рисков (PRAC) Сабин Штраус (Sabine Straus). Мировое сообщество разделилось по вопросу вакцины AstraZeneca

"Число тромбозов у людей, получивших вакцину, в целом, ниже, чем наблюдаемое у населения в среднем. Таким образом, на данный момент нет доказательств, что вакцина повышает риск развития тромбоэмболических событий", — пояснила глава научного комитета.

Регулятор сообщил, что подтверждает безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски.

При этом в ЕМА подчеркнули, что изучение побочных эффектов и действия вакцины будет продолжено учеными.

Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА провел в четверг внеочередное заседание, на котором оценил собранные и проанализированные за последнее время данные по инцидентам с привитыми вакциной AstraZeneca, у которых развивались тромбоэмболические осложнения.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование доз из одной партии вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у поучивших прививку. Первой тревогу "забила" Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз и он скончался через десять дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии.

Европейское агентство по лекарственным средствам в своем заявлении сообщило, что проводит расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но подчеркивает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния, и считает, что вакцинацию на время расследования можно продолжить. Регулятор подчеркнул, что преимущества от использования вакцины значительно превышают вязанные с ней риски. В ЕМА добавили, что имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом.

ЕМА пояснила также, что речь идет о партии вакцины AstraZeneca под номером ABV5300, которая общим количеством в миллион доз была доставлена в 17 европейских стран (Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию). Регулятор на 18 марта назначил заседание своего комитета фармаконадзора по оценке рисков.

На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов). ВОЗ дала оценку вакцине AstraZeneca

Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK (300 миллионов доз) и немецкой CureVac (закупка 235 миллионов доз с опцией допзакупки еще 180 миллионов). До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.

Еврокомиссия также ведет переговоры с франко-австрийской компанией Valneva (возможная закупка до 60 миллионов доз вакцины) и с американской Novavax (возможная закупка до 200 миллионов доз).

Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии уже гарантировали себе доступ почти к 2,6 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. По данным СМИ, цена дозы вакцины, в зависимости от компании-производителя, колеблется примерно от двух до пятнадцати евро. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.