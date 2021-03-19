МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Весной в РФ возможен небольшой рост заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших, но при соблюдении мер профилактики и наращивании темпов вакцинации к концу весны будет снижение заболеваемости по сравнению с текущими показателями, заявила РИА Новости врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ученые нашли причину острой побочной реакции на вакцину AstraZeneca

"Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создает более комфортные условия для распространения для COVID-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр", — сказала Пшеничная.

При этом она допустила, что показатели заболеваемости могут существенно и не измениться, а оставаться примерно на нынешнем уровне.

По словам Пшеничной, если сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать защитные меры, а также наращивать темпы вакцинации, то к концу весны, вероятнее всего, будет еще большее снижение заболеваемости по сравнению с текущими показателями марта.

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