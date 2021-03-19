МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) составила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.

Как пишет РБК, организация просит провести комплексную проверку государственных закупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3.

Поясняется, что такое обращение является реакцией на требование врачей провести независимую экспертизу масок.

Эксперты АСИЗ проанализировали результаты лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты и выявили возможные несоответствия купленных больницами респираторов заявленным уровням защиты.

В АСИЗ пояснили также, что несертифицированные средства защиты несут в себе смертельную угрозу для медицинского персонала больниц и способствуют распространению COVID-19 в России.