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https://1prime.ru/society/20210319/833270468.html
Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медиков
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Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) составила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу. Как... ПРАЙМ, 19.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) составила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.
Как пишет РБК, организация просит провести комплексную проверку государственных закупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3.
Поясняется, что такое обращение является реакцией на требование врачей провести независимую экспертизу масок.
Эксперты АСИЗ проанализировали результаты лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты и выявили возможные несоответствия купленных больницами респираторов заявленным уровням защиты.
В АСИЗ пояснили также, что несертифицированные средства защиты несут в себе смертельную угрозу для медицинского персонала больниц и способствуют распространению COVID-19 в России.