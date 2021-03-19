МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9699, до 4 437 938, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 9699 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1264 (13,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 4 437 938 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,22%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе — три, Еврейской автономной области — два, Ненецком автономном округе — один.

За сутки в РФ выписаны 12 337 человек после COVID-19, за все время — 4 049 373.

В частности, в Санкт-Петербурге выписаны 2 027 человек, в Москве — 1902, в Подмосковье — 570.

За сутки в России подтверждены 443 смерти с COVID-19, за все время — 94 267. В частности, в Москве за сутки скончался 51 человек, в Санкт-Петербурге — 38, в Подмосковье — 25.