ВАШИНГТОН, 20 мар — ПРАЙМ. Суд США приговорил гражданина РФ Сергея Медведева к 10 годам тюремного заключения за киберпреступления, говорится в сообщении министерства юстиции США. Мошенники подбираются к кошелькам россиян через "Google Фото"

"Сергей Медведев, он же "Stells", "segmed" и "serjbear", 33 лет из России признал себя виновным в округе Невады по одному пункту обвинения в сговоре о вымогательстве в июне 2020 года и сегодня был приговорен к 10 годам тюрьмы", — говорится в сообщении.

Ранее в июне прошлого года россиянин Сергей Медведев в американском суде признал себя виновным в преступном сговоре при участии в транснациональной преступной группе Infraud Organization.

Тогда минюст назвал его одним из лидеров организации, которая занималась "крупномасштабным приобретением, продажей и распространением похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной информации, финансовой и банковской информации, компьютерных вредоносных программ и другой контрабандой".

По данным американского минюста, структура была основана Медведевым и гражданином Украины Святославом Бондаренко в 2010 году. Ее основной целью был "кардинг" – покупка товаров в интернете по поддельным или украденным данным о банковских картах. Лозунгом организации было "На обман уповаем" (по аналогии с "На Бога уповаем" (In God we trust) – надписи, присутствующей на американских долларах).

Медведев был задержан в Нью-Йорке в марте 2018 года.

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