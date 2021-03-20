МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какие продукты нужно употреблять, чтобы достичь долголетия.
По его словам, научные исследования показывают, что можно выделить семь продуктов, которые в обязательном порядке должны составлять основу рациона каждого человека.
"Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности, миндаль, это черный шоколад и чеснок", – сказал Мясников.
Он добавил, что названные продукты могут продлевать жизнь, и это доказано исследованиями.
При этом, по его словам, нельзя сказать, что существуют вредные или полезные продукты — а есть правильный и неправильный образ питания.
Вместе с тем, Мясников уточнил, что главным образом на долгожительство влияет наследственность.
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