МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какие продукты нужно употреблять, чтобы достичь долголетия. Врач рассказал, до какого возраста можно пытаться худеть

По его словам, научные исследования показывают, что можно выделить семь продуктов, которые в обязательном порядке должны составлять основу рациона каждого человека.

"Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности, миндаль, это черный шоколад и чеснок", – сказал Мясников.

Он добавил, что названные продукты могут продлевать жизнь, и это доказано исследованиями.

При этом, по его словам, нельзя сказать, что существуют вредные или полезные продукты — а есть правильный и неправильный образ питания.

Вместе с тем, Мясников уточнил, что главным образом на долгожительство влияет наследственность.

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