МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 632, до 4 447 570, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 632 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 135 (11,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 4 447 570 случаев. Темп прироста составляет 0,22%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1728, Санкт-Петербурге — 899, Подмосковье — 651.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по 2, Ненецком автономном округе и Туве — по 1.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,01%, 2. Сахалинская область — 0,04%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область — 0,05%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 11 279 человек после лечения от COVID-19, за все время — 4 060 652. В частности, в Москве — 1769, Санкт-Петербурге — 1073, Подмосковье — 545.

За сутки в РФ подтверждены 392 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 94 659. В частности, в Москве — 54, Санкт-Петербурге — 36, Подмосковье — 23.