МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло на почти на 9,3 тысячи, приблизительно до 4,46 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 9 299 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 117 (12%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время в стране зарегистрировано 4 456 869 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,22%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1511, Санкт-Петербурге — 881, Подмосковье — 648.

Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Магаданской области и Еврейской автономной области — по 3, Ненецком автономном округе — 2, Чукотском автономном округе — 1.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0%, 2. Магаданская область 0,04%, 3. Сахалинская область 0,05%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 8 743 человека после COVID-19, за все время — 4 069 395. В частности, в Москве — 1371, Подмосковье — 571, Нижегородской области — 379.

Суточный прирост умерших от коронавирусной инфекции в России составил 371 случай, за все время пандемии число смертей от COVID-19 превысило 95 тысяч. В частности, в Москве этот показатель составил 50 случаев, Санкт-Петербурге — 37, Подмосковье — 26.