МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Собаки опасны для человечества, пришли к выводу ученые Калифорнийского университета.

Как пишет портал phys.org, это связано с влиянием, которое собаки оказывают на окружающую среду.

Как прокомментировал профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин результаты работы ученых, домашние питомцы воздействуют на планету из-за того, что едят много мяса.

160 миллионов собак и кошек, которые проживают на территории США, ответственны за 25-30% влияния, связанного с потреблением мяса. Это — 64 миллиона тонн углекислого газа (СО2) в виде выбросов в атмосферу ежегодно.

Ученый добавляет, что этот показатель вреда окружающей среде сопоставим с использованием 13 миллионов автомобилей на протяжении года.

При этом профессор из Университета Иллинойса Келли Суонсон с ним не согласна: она считает, что большинство кормов для домашних животных создано на основе вторичных продуктов пищевой промышленности. "Поэтому отому экологические затраты на эти ингредиенты не аналогичны человеческому потреблению", — считает она.

Эксперт Себастьян Лефевр из ветеринарной школы в Лионе добавляет, что выбросы в атмосферу от обычных кормов для животных будут иметь хоть какое-то значения для экологии только тогда, когда люди сами перестанут создавать отходы и перейдут на вегетарианство.