МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал о продуктах, которые улучшают работу головного мозга и позволяют поддерживать мыслительные способности в хорошем состоянии.
Итак, по мнению врача, наиболее положительный эффект на клетки мозга оказывает жирная морская рыба.
Речь идет о лососе или скумбрии: в такого рода рыбе содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот.
"Там много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток", — пояснил Гинзбург.
На второй строчке — яйца и ячные желтки. В них содержатся необходимые для построения мембран фосфолипиды.
На третьем месте "окрашенные овощи", как морковь, томат, перец и тыква.
В них содержится бета-каротин и каротиноиды. "Они обладают выраженным антиоксидантным действием", — рассказал медик.
четвертое и пятое место — цитрусовые и ряд специй.
Из приправ по пользе для мозга врач выделяет:
- куркуму,
- имбирь,
- чеснок.
https://1prime.ru/society/20210321/833286810.html