МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал о продуктах, которые улучшают работу головного мозга и позволяют поддерживать мыслительные способности в хорошем состоянии. Россиянам рассказали, как быстрее восстановиться после COVID-19

Итак, по мнению врача, наиболее положительный эффект на клетки мозга оказывает жирная морская рыба.

Речь идет о лососе или скумбрии: в такого рода рыбе содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот.

"Там много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток", — пояснил Гинзбург.

На второй строчке — яйца и ячные желтки. В них содержатся необходимые для построения мембран фосфолипиды.

На третьем месте "окрашенные овощи", как морковь, томат, перец и тыква.

В них содержится бета-каротин и каротиноиды. "Они обладают выраженным антиоксидантным действием", — рассказал медик.

четвертое и пятое место — цитрусовые и ряд специй.

Из приправ по пользе для мозга врач выделяет: