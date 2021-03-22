МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. При любом пищевом отравлении обычно следует принимать сорбенты — начиная от активированного угля до более серьезных препаратов, при этом ни в коем случае нельзя останавливать рвоту и диарею, так как организм таким образом освобождается от некачественного продукта. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. Мясников назвал продукты, способствующие долголетию

При этом, по его словам, если рвота или диарея неукротимые, которые приводят к обезвоживанию, то ситуация серьезная, и нужно пить большое количество жидкости, лучше минеральной воды. При серьезном ухудшении самочувствия следует обратиться к врачу.

Пищевое отравление может вызвать любой продукт, некачественный сам по себе или испорченный из-за неправильного хранения, но чаще всего это случается из-за молочных продуктов.

"Чаще всего это молочные продукты, потому что они имеют очень ограниченный срок годности. Если эти продукты неправильно хранятся, температурный режим не выдерживается, это хорошая среда для развития бактериальной флоры: творог, сметана, другие производные молочной продукции могут приводить к пищевым отравлениям. Если отравился один человек, ему попало большее количество испорченного продукта, если заболели все, это уже пищевая инфекция, значит, в испорченном продукте была патогенная флора, которая вызвала инфекционное заболевание", – сказал Зиннатуллин.

Также он объяснил, в каком случае алкоголь может стать причиной отравления.

"Имеет значение концентрация, объем и качество спиртного, потому что можно добиться и хорошим алкоголем алкогольной интоксикации, и будут все симптомы отравления: тошнота, рвота, понос, потеря сознания и вплоть до летального исхода. А если это суррогат алкоголя, необходим меньший объем, чтобы произошло отравление, но суррогат – это тяжелые последствия. При этом если попадает метиловый спирт в организм, противоядием как раз будет этиловый спирт, то есть наоборот получается, что качественный алкоголь поможет в этой ситуации, но это трудно определить", – уточнил врач.

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