МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Диеты и другие методы сбросить вес имеют возрастной предел, после которого они могут привести к проблемам со здоровьем, и в связи с этим следует успеть похудеть до наступления 60 лет, рассказал в интервью радио Sputnik профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев. Ненавидящая диеты диетолог рассказала, как можно похудеть

По его словам, возрастные ограничения на диеты наложены из-за изменений, которые происходят в организме человека. Методики, помогающие быстро и эффективно похудеть, влияют на обмен веществ в организме, и если для молодого человека это не проблема, то пожилым это противопоказано.

"Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть", – пояснил он.

Это нужно, чтобы подойти к пожилому возрасту с нормальным желудком, в противном случае организм будет требовать больше еды, чем нужно, отметил врач.

"Энергетические потребности с возрастом снижаются, а наша биологическая память, то есть растянутый желудок, все время говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать", – сказал Конев.

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