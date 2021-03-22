МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Две трети россиян занимаются физкультурой и спортом, при этом почти половина граждан не тратит на спорт ни копейки, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах Жизнь", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В бюджетах 38% россиян не предусмотрены отдельные расходы на занятия физкультурой. А 44% — причем эта доля примерно одинакова во всех регионах страны — вообще не тратят деньги на спорт. Еще 15% покупают абонементы на занятия в фитнес-центрах. У 4% единственная статья расходов на спорт — в качестве болельщиков, для похода на матчи любимой команды", — выяснили эксперты.

Абсолютное большинство россиян (85%) готовы тратить на спорт не более 5 тысяч рублей в месяц, еще 11% опрошенных согласны отдать за спортивные занятия 5-10 тысяч рублей в месяц. Лишь 4% граждан готовы к ежемесячным спортивным тратам свыше 10 тысяч рублей. Что будет с рынком акций и рублем на следующей неделе

Около 19% россиян постоянно ходят на фитнес в спортзал, а 3% занимаются спортом профессионально. В числе самых спортивных — жители Москвы и Московской области, Урала и Сибири. Большая часть респондентов (48%) занимаются спортом время от времени, так как не хватает силы воли.

При этом 30% россиян не занимаются спортом совсем. Самые "неспортивные" регионы по этому показателю – Северный Кавказ и Дальний Восток, а также Центральный федеральный округ.

Пандемия никак не отразилась на спортивных предпочтениях 62% россиян: треть респондентов (34%) как не занимались спортом до пандемии, так не делают этого и сейчас; 28% занимались спортом до пандемии и продолжают это делать.

Однако почти каждого пятого респондента коронавирус убедил в том, что спорт может укрепить здоровье лучше лекарств. При этом 15% россиян, наоборот, именно из-за пандемии стало не до спорта. А еще 4% граждан сообщили, что занятия спортом помогли им лично восстановиться после COVID-19. Одна из крупнейших компаний России может изменить структуру

Жилье остается главным "спортзалом" для россиян — дома занимаются спортом 37% опрошенных. Фитнес-центры являются местом занятий спортом для 16% опрошенных, на свежем воздухе, в том числе на стадионе, катке или лыжне, занимаются 15% граждан.

Банк и компания провели исследование 10-17 марта по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18-65 лет по всей стране.