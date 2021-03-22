ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мар — ПРАЙМ. Горение на поверхности воды на месте аварии на трубопроводе на реке Обь под Нижневартовском (ХМАО), являвшееся результатом контролируемой утилизации продуктов, полностью прекратилось, информирует в понедельник пресс-служба компании "СибурТюменьГаз".

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 6 марта сообщила, что под Нижневартовском обнаружен пожар в акватории Оби, предположительно, из-за аварии на подводном трубопроводе. Затем в "СибурТюменьГазе" уточнили, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ)", возникло кратковременное возгорание. Участок был оперативно локализован, рисков для населения и окружающей среды не было. Как отмечалось в донесении МЧС от 15 марта, с которым ознакомилось РИА Новости, объем утечки составил 56 тонн.

"СибурТюменьГаз" 16 марта заявил, что отсеченный участок трубопровода, где произошла утечка углеводородов, полностью очищен. Как отмечали в администрации Сургута, возможной причиной пожара на реке после аварии могла стать искра проезжавшего рыбацкого снегохода. Специалисты квалифицировали ситуацию как технологическое происшествие, последствия которого компания ликвидирует самостоятельно. Инцидент проверяют прокуратура и следователи. США и Германия вступили в жесткий торг по "Северному потоку 2"

Ранее в "Сибуре" подчеркивали, что остаточное горение на поверхности воды на месте происшествия — результат контролируемого сжигания. Компания поясняла, что полностью потушить пожар можно было сразу, но по согласованию с надзорными органами было принято решение утилизировать углеводороды путем контролируемого сжигания, которое является в данном случае наиболее безопасным способом утилизации.

"На поверхности реки Обь в районе газопродуктопровода "СибурТюменьГаза" вечером 21 марта завершилось контролируемое выгорание продукта — плановый этап ликвидации последствий пропуска на газопродуктопроводе", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что на реке продолжается мониторинг состояния воздуха при помощи штатного оборудования предприятия, превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Также специалисты провели исследования образцов проб воды с разных точек реки Обь, взятые 18 марта. По результатам исследований ниже по течению от продуктопровода превышений ПДК по углеводородам не выявлено, добавили в компании.