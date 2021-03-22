МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российскую Федерацию из-за коронавируса может в ближайшее время ждать всплеск заболеваемости туберкулезом, заявил в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.

По его мнению, за время пандемии в России сбавила обороты работа по выявлению носителей этого заболевания.

"Туберкулез никуда не уходил. За снижением медицинского внимания из-за COVID нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке. У нас на 100 тысяч населения от 60 до 100 заболевших, тогда как во многих странах около 10", — отметил он.

Мясников добавил, что такая ситуация разворачивается не только с туберкулезом, но и с другими заболеваниями. Например, с онкологией.

Осложняется борьба с туберкулезом в стране тем, что лекарства от него не всегда могут сработать. "У нас сужаются возможности лечения туберкулеза. И тут не во флюорографии дело. В основном пугает большая резистентность к антибиотикам", — пояснил он.

Снижение внимания россиян к проблеме туберкулеза грозит поздним выявлением зараженных, соглашается с Мясниковым коллега, кандидат медицинских наук, фтизиатр Наталья Скрынник.

"Ситуация опасна. Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других. Также известно, что COVID оставляет последствия на легких. Не исключено, что в будущем это повлияет на эффективность диагностики и лечения туберкулеза", — подытожила она.