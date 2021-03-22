МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России выросло на 9 284 до 4 466 153, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9 284 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1015 (10,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Что будет с рынком акций и рублем на следующей неделе

"Распределение по субъектам: 1. Москва – 1586, 2. Санкт-Петербург – 865, 3. Московская область – 646", – говорится в сообщении.

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший в России темп в Туве — 0,01%.

Выписаны 7790 пациентов после COVID-19, за все время после болезни выздоровели 4 077 185 человек.

Подтверждена 361 смерть с COVID-19, за все время пандемии в стране скончались 95 391 человек с заболеванием.