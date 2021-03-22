МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен вакцинироваться от коронавируса завтра, подчеркнул, что вакцинация должна быть абсолютно добровольной.

"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции. "Сбер" модернизирует оплату проезда в российском транспорте

КАКАЯ ПРИВИВКА

Президент РФ Владимир Путин привьется одной из трех российских вакцин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, какую вакцину выбрал президент, Песков сказал: "Одну из трёх наших. Все хорошие и надёжные".

Ранее Путин сообщил, что намерен привиться от коронавируса во вторник.