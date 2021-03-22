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Путин сообщил, что намерен сделать вакцину от COVID завтра
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен вакцинироваться от коронавируса завтра, подчеркнул, что вакцинация должна быть абсолютно добровольной. "Вакцинация — это, конечно,... ПРАЙМ, 22.03.2021
вакцинация, владимир путин, новости, общество
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен вакцинироваться от коронавируса завтра, подчеркнул, что вакцинация должна быть абсолютно добровольной.
"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
КАКАЯ ПРИВИВКА
Президент РФ Владимир Путин привьется одной из трех российских вакцин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, какую вакцину выбрал президент, Песков сказал: "Одну из трёх наших. Все хорошие и надёжные".
Ранее Путин сообщил, что намерен привиться от коронавируса во вторник.