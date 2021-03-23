МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Специалисты по замене приборов учета электроэнергии приходят к потребителям только по предварительным заявкам в заранее назначенный день, мошенника можно вычислить, задав ему наводящие вопросы, рассказал РИА Новости эксперт регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков. Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

Ранее власти Москвы сообщили, что в столице до конца 2021 года заменят и установят более 500 тысяч новых приборов учета электроэнергии в жилых домах. Эти работы проводятся бесплатно — с 1 июля прошлого года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту". Работы по замене приборов будут проводиться сразу во всем доме. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет.

"Стоит помнить, что официально по вопросам проверки или замены счетчиков к вам могут прийти представители либо управляющей компании, либо непосредственно "Мосэнергосбыта". Если счетчик не установлен внутри квартиры, для жильца такие визиты остаются незаметными. Помните, что сотрудники "Мосэнергосбыта" всегда приходят к потребителю исключительно по предварительной заявке, в заранее назначенный день и согласованное время", — предупреждает Волков.

Также отличить мошенника можно по внешнему виду. Сотрудники "Мосэнергосбыта" работают в фирменной одежде, у них есть официальные удостоверения.

"Если вам предъявляют какие-либо документы, внимательно прочитайте их. Зачастую злоумышленники представляются работниками Единого расчетного центра "ЕРЦ", однако такой организации не существует. В Москве есть учреждение с похожим названием — ГБУ "Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) города Москвы", которое занимается общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Они не приходят с личными визитами", — отмечает эксперт.

"Вычислить мошенника можно и наводящими вопросами. Спросите, в какую квартиру он идет, откуда у него ваши контактные данные, или информацию о вашем индивидуальном счетчике. Переодетый злоумышленник, скорее всего, растеряется и замнется с ответом, в этом случае не стоит пускать его в квартиру", — добавляет Волков.

Как правило, мошенники уже с порога "засыпают" потенциальную жертву технической и профессиональной терминологией. Чтобы сбить человека с толку, они могут ссылаться на несуществующие законы, постановления или же пугают финансовыми потерями.

"Чтобы уберечь себя от ущерба, перед подписанием каких-либо документов и оплатой сверьтесь с информацией на официальном сайте "Мосэнергосбыта" и на сайте мэра Москвы. Помимо этого, для оказания платных услуг на месте специалист обязан иметь при себе кассовый аппарат и выдать чек, подтверждающий платеж. Ни в коем случае не соглашайтесь оплачивать услуги без заявки и "на руки", — заключил эксперт.