МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Специалисты по замене приборов учета электроэнергии приходят к потребителям только по предварительным заявкам в заранее назначенный день, мошенника можно вычислить, задав ему наводящие вопросы, рассказал РИА Новости эксперт регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков.
Ранее власти Москвы сообщили, что в столице до конца 2021 года заменят и установят более 500 тысяч новых приборов учета электроэнергии в жилых домах. Эти работы проводятся бесплатно — с 1 июля прошлого года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту". Работы по замене приборов будут проводиться сразу во всем доме. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет.
"Стоит помнить, что официально по вопросам проверки или замены счетчиков к вам могут прийти представители либо управляющей компании, либо непосредственно "Мосэнергосбыта". Если счетчик не установлен внутри квартиры, для жильца такие визиты остаются незаметными. Помните, что сотрудники "Мосэнергосбыта" всегда приходят к потребителю исключительно по предварительной заявке, в заранее назначенный день и согласованное время", — предупреждает Волков.
Также отличить мошенника можно по внешнему виду. Сотрудники "Мосэнергосбыта" работают в фирменной одежде, у них есть официальные удостоверения.
"Если вам предъявляют какие-либо документы, внимательно прочитайте их. Зачастую злоумышленники представляются работниками Единого расчетного центра "ЕРЦ", однако такой организации не существует. В Москве есть учреждение с похожим названием — ГБУ "Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) города Москвы", которое занимается общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Они не приходят с личными визитами", — отмечает эксперт.
"Вычислить мошенника можно и наводящими вопросами. Спросите, в какую квартиру он идет, откуда у него ваши контактные данные, или информацию о вашем индивидуальном счетчике. Переодетый злоумышленник, скорее всего, растеряется и замнется с ответом, в этом случае не стоит пускать его в квартиру", — добавляет Волков.
Как правило, мошенники уже с порога "засыпают" потенциальную жертву технической и профессиональной терминологией. Чтобы сбить человека с толку, они могут ссылаться на несуществующие законы, постановления или же пугают финансовыми потерями.
"Чтобы уберечь себя от ущерба, перед подписанием каких-либо документов и оплатой сверьтесь с информацией на официальном сайте "Мосэнергосбыта" и на сайте мэра Москвы. Помимо этого, для оказания платных услуг на месте специалист обязан иметь при себе кассовый аппарат и выдать чек, подтверждающий платеж. Ни в коем случае не соглашайтесь оплачивать услуги без заявки и "на руки", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/society/20210323/833297501.html