МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россияне опасаются сетей пятого поколения (5G) из-за отсутствия разъяснений принципов работы этой технологии, такое мнение высказал РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов. МТС включила в Москве первую пользовательскую сеть 5G

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что жители Екатеринбурга протестуют против установки вышки 5G. Эксперт полагает, что россияне опасаются новой технологии из-за отсутствия достаточной информации о ней.

"Россияне опасаются того, чего не знают и чего им никто не хочет объяснить. Сейчас в Youtube есть множество роликов, включая довольно свежие, которые на основе жонглирования фактами и уверенного пересказа полностью антинаучных теорий убеждают аудиторию во вреде 5G. А вот видео, в которых доступно объясняют важность и полезность 5G, практически нет. Вот так в итоге и случилось – многие запомнили, что про вред 5G что-то говорили, а про пользу – практически нет", — объясняет Сиволюбов.

По мнению эксперта, чтобы снизить опасения россиян относительно сетей пятого поколения, необходимо вести планомерную разъяснительную работу, а также демонстрировать российские достижения в области прикладных кейсов 5G. Например, в Китае такая работа осуществляется на всех уровнях вплоть до городских советов, которые рапортуют перед гражданами о строительстве сетей 5G на своей территории и наглядно показывают кейсы использования 5G для решения экономических и социальных вопросов. "Думаю, имеет смысл перенять опыт", — сказал эксперт.

Сиволюбов также напомнил, что согласно данным российских специалистов и международного сообщества в лице ВОЗ, никакого вреда для здоровья от 5G нет. "Например, об этом свидетельствуют данные российских ученых из Научно-исследовательского института медицины труда (НИИ МТ) им. Измерова, которые в январе подвели итоги исследования опасности 5G для здоровья", — резюмировал эксперт.