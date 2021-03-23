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В России выявлен наименьший с конца сентября рост заражений COVID за день
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Наименьший с 29 сентября суточный рост заражений коронавирусной инфекцией — 8 457 случаев — зафиксирован в России, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением... ПРАЙМ, 23.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Наименьший с 29 сентября суточный рост заражений коронавирусной инфекцией — 8 457 случаев — зафиксирован в России, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Двадцать девятого сентября в стране зарегистрировано 8 232 заражения COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 8 457 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 945 (11,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1042, Санкт-Петербурге — 812, Подмосковье — 513.
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Туве — 0,01%.
За сутки в РФ выписаны 10 860 человек после лечения от COVID-19, за все время — 4 088 045.
Подтверждены 427 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 95 818.