МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Наименьший с 29 сентября суточный рост заражений коронавирусной инфекцией — 8 457 случаев — зафиксирован в России, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Двадцать девятого сентября в стране зарегистрировано 8 232 заражения COVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 8 457 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 945 (11,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1042, Санкт-Петербурге — 812, Подмосковье — 513. Как рассчитать налог на банковский вклад

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Туве — 0,01%.

За сутки в РФ выписаны 10 860 человек после лечения от COVID-19, за все время — 4 088 045.

Подтверждены 427 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 95 818.