МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие вакцины "Спутник V" в международной программе COVAX, заявил директор фона Владимир Примак. Меркель допустила закупки Германией вакцины "Спутник V"

"РФПИ находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения. Также подана заявка на участие в программе COVAX", — сказал он во время конференции "Спутник V" в Европе: перспективы производства и применения российской вакцины".

Глава фонда Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что РФПИ будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины "Спутник V" в страны напрямую.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.