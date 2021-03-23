2021-03-23T14:05:25+03:00
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https://1prime.ru/society/20210323/833301619.html
"Спутник V" может стать частью программы COVAX
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие вакцины "Спутник V" в международной программе COVAX, заявил директор фона Владимир Примак. "РФПИ находится в... ПРАЙМ, 23.03.2021
коронавирус, вакцина, спутник v, рфпи, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие вакцины "Спутник V" в международной программе COVAX, заявил директор фона Владимир Примак.
"РФПИ находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения. Также подана заявка на участие в программе COVAX", — сказал он во время конференции "Спутник V" в Европе: перспективы производства и применения российской вакцины".
Глава фонда Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что РФПИ будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины "Спутник V" в страны напрямую.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.