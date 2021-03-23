МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Выявленные Счетной палатой в "Роскосмосе" нарушения не носят материального характера и связаны с порядком оформления документов и отчетности, выработан план устранения замечаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ведомство за 2020 год выявило нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей. Кудрин рассказал об обнаруженных нарушениях в "Роскосмосе"

"Проверка Счетной палаты касалась исполнения госкорпорацией федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год. В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера. В конструктивном взаимодействии со Счетной палатой госкорпорацией выработан план устранения замечаний, которые в большинстве своем на данный момент уже устранены", — сказали в пресс-службе.

В "Роскосмосе" особо отметили, что "представление Счетной палаты по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств".