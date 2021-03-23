МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, после вакцинации чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", — рассказал Песков.

Ранее Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привьется Путин, и не будут показывать сам процесс. Он также отметил, что президент не является сторонником "вакцинации под камеры", и даже без этого делает очень много для пропаганды вакцины. Пресс-секретарь, комментируя выбранное для вакцинации время, также отмечал, что российский лидер к осени планирует подойти в активном состоянии с точки зрения перемещений и неограниченного режима общения с людьми, поэтому нужно, чтобы его иммунитет к этому моменту сохранялся на необходимом уровне.