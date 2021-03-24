МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Большинство российских предпринимателей, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц, встают раньше 7 утра, показало исследование образовательной компании "Like Центр" и маркетингового агентства DM Agency, с которым ознакомилось РИА Новости.

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"Абсолютно все предприниматели, которые зарабатывает больше 1 миллиона рублей в месяц, встают до 9 утра. При этом большинство из них (86%) просыпаются раньше 7 часов", — показало исследование.

Среди тех, кто зарабатывает меньше (от 200 до 500 тысяч рублей), доля любителей поспать чуть больше. 37% респондентов отметили, что встают в период с 7 до 9 утра. При этом 5% бизнесменов с доходом до 500 тысяч рублей встают после полудня. А среди предпринимателей, чей доход менее 200 тысяч рублей в месяц, только 30% встают рано утром.

Исследователи также выяснили, что наемные работники, планирующие открыть свой бизнес, любят поспать подольше. Из тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, 46% поднимаются в 7.00-9.00, 41% — до 7 утра. В то же время среди людей с доходом выше 100 тысяч рублей 56% просыпаются до 7 утра, а в 7.00-9.00 встают только 37%.

Кроме того, свободное время действующие предприниматели и наемные работники проводят по-разному. Собственники бизнеса чаще находят возможность для занятий физическими нагрузками (57,5%), досуга с семьей (66,9%), походов в рестораны и кино (26,6%). А наемные работники чаще читают книги (63,8%), смотрят телевизор и сериалы (45,2%), встречаются с друзьями (37,8%) и проводят время в социальных сетях (49,3%).

"Сам по себе ранний подъем — еще не гарантия успеха. Гораздо важнее правильно спланировать и распределить задачи в течение дня так, чтобы быть продуктивным в работе и при этом этом сохранить баланс между всеми сферами жизни. У предпринимателей таких возможностей больше, ведь они сами организуют свой график", — прокомментировал генеральный директор "Like Центра" Василий Алексеев.