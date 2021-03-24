МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В самое ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о введении единых бесплатных проездных билетов для детей в возрасте от 7 до 16 лет в городском общественном транспорте. Как сообщают "Известия", такую законодательную инициативу намерен внести в Госдуму зампред комитета по образованию Максим Зайцев. Закон о запрете высаживать детей из транспорта вступает в силу

Поскольку парламентом уже принят закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников, следующий шаг — сделать их проезд бесплатным, считают сторонники законодательной инициативы. В большинстве фракций Госдумы готовы инициативу поддержать, называя ее логичной. Но эксперты оценивают эту новацию неоднозначно. Одни называют ее логичной, другие — популистской.

"Учитывая, что теперь федеральным законом фактически допускается ситуация проезда лица, не достигшего возраста 16 лет, без оплаты, то настоящим законопроектом предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от 7 до 16 лет осуществляется по бесплатному единому проездному", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев сообщил "Известиям", что уже принятый закон, запрещающий высаживать из транспорта детей без билетов является полумерой, провоцирующий подрастающее поколение на нарушения. Ведь за безбилетный проезд никакого наказания для детей не последует.

А вот директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин, напротив, отнесся к инициативе скептически, посчитав ее абсолютным популизмом и нарушением разумности системы социальной поддержки в стране.

"Разумная система социальной поддержки работает не по признаку возраста или вида деятельности, а основана на нуждаемости конкретных семей. В сотнях тысяч благополучных семей родители смогут заплатить за проезд своего ребенка", — подчеркнул эксперт. Каждая десятая семья в России заведет детей в 2021 году

Сегодня в каждом регионе введена своя стоимость проездного билета для школьников и студенчества. Так, проездной на месяц в городском транспорте в Москве обходится школьникам в 270 рублей, в Санкт-Петербурге в 575 рублей.