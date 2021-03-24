МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8861, до 4 483 471, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8861 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1078 (12,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1431, Санкт-Петербурге — 807, Подмосковье — 535. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве, Сахалинской области — 0,01%.

10 355 человек выписаны из больниц за последние сутки в России после выздоровления от коронавирусной инфекции.

Смертность от COVID-19 в России за последние сутки составила 401 случай, за все время с начала пандемии — 96 219.