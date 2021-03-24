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Вице-премьер Борисов назвал себя сторонником протекционизма
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал себя сторонником государственного протекционизма с целью поддержки промышленности. "Я вообще сторонник достаточно... ПРАЙМ, 24.03.2021
юрий борисов, россия, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал себя сторонником государственного протекционизма с целью поддержки промышленности.
"Я вообще сторонник достаточно прямых ярких протекционалистических мер со стороны правительства и не скрываю этого, для того, чтобы изменить ситуацию на внутреннем рынке и создать для российского производителя условия для экспорта своей продукции. Без этого мы нашу экономику вперёд не двинем", — сказал Борисов на форуме "Госзаказ-2021".
Он напомнил, что свыше 30 триллионов рублей составляют государственные закупки и два процента роста обеспечат устойчивость отдельных предприятий. "Здесь мы не чураемся в конкурентной борьбе, используя этот закон (о квотах на закупку отечественных и зарубежных товаров — ред.), бороться за каждую закупку", — отметил Борисов.
При этом он отверг мнения, что это не является рыночным инструментом, поскольку даже США поддерживают собственных производителей.