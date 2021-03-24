МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал себя сторонником государственного протекционизма с целью поддержки промышленности.

"Я вообще сторонник достаточно прямых ярких протекционалистических мер со стороны правительства и не скрываю этого, для того, чтобы изменить ситуацию на внутреннем рынке и создать для российского производителя условия для экспорта своей продукции. Без этого мы нашу экономику вперёд не двинем", — сказал Борисов на форуме "Госзаказ-2021". Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

Он напомнил, что свыше 30 триллионов рублей составляют государственные закупки и два процента роста обеспечат устойчивость отдельных предприятий. "Здесь мы не чураемся в конкурентной борьбе, используя этот закон (о квотах на закупку отечественных и зарубежных товаров — ред.), бороться за каждую закупку", — отметил Борисов.

При этом он отверг мнения, что это не является рыночным инструментом, поскольку даже США поддерживают собственных производителей.