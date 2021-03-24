МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Житель Твери еще в декабре прошлого года выиграл в лотерею более 330 миллионов рублей, но пока так за ними и не обратился, хотя даже известно местно покупки билета, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".

"В декабре 2020 года житель Твери выиграл в 2684-м тираже "Спортолото "4 из 20" 334 миллиона 883 тысячи 756 рублей. С момента розыгрыша прошло три месяца, однако мультимиллионер до сих пор не обратился за выигрышем", — рассказали в компании.

Известно лишь, что он приобрел билет за 200 рублей в отделении "Почты России" в Твери на улице Фрунзе, д. 20. Эксперт рассказал, как повысить платежную дисциплину граждан

"Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в ТОП-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года, согласно статистике "Столото", – уточнил распространитель.

Участники лотерей, организатором которых выступает министерство спорта, вправе обратиться за выигрышем в течение 195 дней с даты публикации результатов соответствующего тиража. В случае, если по какой-то причине победитель не смог предъявить билет для выплаты выигрыша в течение вышеуказанного срока, при предоставлении дополнительных документов получить выигрыш можно еще в течение следующих трех лет. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет.

"Ситуация, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, не уникальна. Тем не менее прошло уже три месяца с момента проведения розыгрыша. Мы очень надеемся, что счастливчик наконец объявится, поделится историей своей лотерейной победы, получит выигрыш и разумно им распорядится. Наверняка у него есть мечты, которые смогут стать реальностью благодаря столь большой сумме", – сказал директор по продажам компании Роман Роменский.

"К слову, выигрыш в 335 миллионов рублей является крупнейшим в "Спортлото "4 из 20" с момента переименования гослотереи", — заключили в компании.