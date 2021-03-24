МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В случае массовой вакцинации от коронавируса к осени в России сформируется коллективный иммунитет и будет снята большая часть ограничений, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Путин привился от коронавируса

"Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни", — заявила она журналистам.

Матвиенко подчеркнула, что для того, чтобы окончательно победить коронавирус, в России должна пройти массовая вакцинация.

"Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку", — сказала спикер СФ.

Она отметила, что Россия оказалась одной из немногих стран, которой удалось достаточно устойчиво пройти период пандемии, в том числе, благодаря четким действиям руководства страны. "Своевременно принимались меры, но не было шараханий, надуманных, избыточных мер, локдаунов, избыточного напряжения в обществе. И удалось пройти этот период благодаря высокой ответственности наших граждан, еще раз хочется всех поблагодарить за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм", — сказала она.

По мнению Матвиенко, россияне проявят такую же ответственность и в том, что касается массовой вакцинации. "Конечно, она будет добровольной", — добавила спикер Совфеда.