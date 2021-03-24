МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире, о ней осведомлены 74% участников исследования, а свыше половины доверяют ей больше остальных вакцин, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на проведенное при его поддержке исследование британской YouGov. Меркель допустила закупки Германией вакцины "Спутник V"

Британская компания YouGov с 18 февраля по 3 марта провела исследование в девяти странах мира, в нем приняли участие более 9 тысяч респондентов, которые рассказали о предпочтениях при выборе вакцины против коронавируса и страны, которая производит препарат. В нем приняли участие жители Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, ОАЭ и Сербии. В этих странах проживает более 2 миллиардов человек, или свыше 25% населения Земли.

"По итогам опроса, 54% респондентов назвали Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Таким образом, Россия опережает США и Великобританию (второе и третье место соответственно). "Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса, является наиболее узнаваемой вакциной — семь из десяти опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине", — показало исследование.

На втором месте по узнаваемости расположилась вакцина Pfizer/BioNTech (69% респондентов), на третьем — препарат AstraZeneca и Оксфордского университета (60%). На четвертом месте по доверию как страна-производитель вакцин оказался Китай, а на пятом — Швейцария.

Авторы исследования также отметили, что каждый третий участник исследования (33,2%), среди определившихся в выборе, готов вакцинироваться "Спутник V". Таким образом, по этому показателю в лидерах оказались "Спутник V" и Pfizer/BioNTech (36,6%). На третьем месте китайская вакцина SinoVac (26,5%). В Сан-Марино сообщили об ажиотажном спросе итальянцев на "Спутник V"

"Почти половина (47%) определившихся в выборе респондентов считают минимально приемлемым уровень эффективности вакцины от 90% и выше (у "Спутник V" она составляет 91,6%). При этом подавляющее число респондентов (84%) готовы отложить вакцинацию препаратом с эффективностью около 60% ради вакцины с более высокой эффективностью свыше 90%", — показали результаты.

"Результаты опроса YouGov в различных регионах мира в очередной раз демонстрируют высокое доверие респондентов к России как производителю вакцин и к вакцине "Спутник V". Благодаря выдающимся достижениям российской науки вакцина "Спутник V" спасает жизни людей по всему миру, ее одобрили более чем 50 стран. Вакцина обладает рядом ключевых преимуществ, включая эффективность на уровне 91,6%, подтвержденную ведущим медицинским журналом The Lancet, а также проверенную платформу аденовирусных векторов человека, простую логистику и доступную цену, что делает "Спутник V" одним из лучших мировых препаратов", — прокомментировал результаты исследования глава РФПИ Кирилл Дмитриев.